На Львівщині викрили трьох ділків, які заробляли на ухилянтах, відправляючи їх за кордон

На Львівщині викрили чергову нелегальну схему виїзду ухилянтів за кордон
На Львівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально відправляли ухилянтів за кордон. За свої "послуги" організатори злочинної схеми брали у "клієнтів" понад 4 тисячі доларів.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Правоохоронці викрили злочинну схему виїзду ухилянтів за кордон
За інформацією поліції, 48-річний мешканець Яворівського району, 51-річний львів’янин та 51-річний мешканець одного із сіл Львівського району вносили дані ухилянтів до однієї з інформаційних систем і таким чином переправляли військовозобов'язаних за кордон.
"Клієнти" сплачували організаторам схеми 4600 доларів за надані їм "послуги" виїзду за межі України.
"За 4 600 доларів США підозрювані сприяли внесенню фіктивних даних чоловіка, що підлягає мобілізації, в інформаційну систему для безперешкодного виїзду з країни", — зазначили в поліції.
Організаторам злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування й очікується обрання запобіжного заходу для зловмисників.
Нагадаємо, у Сихівському районному суді Львова ухвалили вирок місцевій бізнес-вумен, звинуваченій в шахрайстві. Їй висунули звинувачення в тому, що вона взяла 3 тисячі доларів за обіцянку зареєструвати людину як волонтера і включити її в систему "Шлях".
Додамо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.
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