На Львівщині викрили трьох ділків, які заробляли на ухилянтах, відправляючи їх за кордон

Вилучені в організаторів схеми гроші для виїзду ухилянтів за кордон. Фото: Нацполіція у Львівській області

На Львівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально відправляли ухилянтів за кордон. За свої "послуги" організатори злочинної схеми брали у "клієнтів" понад 4 тисячі доларів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Читайте також:

Правоохоронці викрили злочинну схему виїзду ухилянтів за кордон

За інформацією поліції, 48-річний мешканець Яворівського району, 51-річний львів’янин та 51-річний мешканець одного із сіл Львівського району вносили дані ухилянтів до однієї з інформаційних систем і таким чином переправляли військовозобов'язаних за кордон.

"Клієнти" сплачували організаторам схеми 4600 доларів за надані їм "послуги" виїзду за межі України.

"За 4 600 доларів США підозрювані сприяли внесенню фіктивних даних чоловіка, що підлягає мобілізації, в інформаційну систему для безперешкодного виїзду з країни", — зазначили в поліції.

Організаторам злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування й очікується обрання запобіжного заходу для зловмисників.

Нагадаємо, у Сихівському районному суді Львова ухвалили вирок місцевій бізнес-вумен, звинуваченій в шахрайстві. Їй висунули звинувачення в тому, що вона взяла 3 тисячі доларів за обіцянку зареєструвати людину як волонтера і включити її в систему "Шлях".

Додамо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.