Во Львовской области работница ТЦК безосновательно исключала офицеров из учета — что решил суд

Украинские военнослужащие на построении. Фото иллюстративное: inforesist.org/ru

Во Львове вынесли приговор начальнице отделения офицеров запаса и кадров одного из ТЦК. Женщина безосновательно исключала офицеров запаса из военного учета.

Об этом идет речь в постановлении Шевченковского районного суда Львова от 25 марта.

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В марте и апреле 2022 года майор подготовила документы об исключении 17 офицеров из военного учета из-за состояния здоровья и передала их своему руководителю. В результате полковник подписал документы, что привело к безосновательному исключению офицеров из учета и предоставило им право выезда за границу.

На заседание суда фигурантка не явилась, однако написала письменное заявление, в котором указала, что признает свою вину. Судья Юрий Донченко признал работницу ТЦК виновной в административном нарушении. За совершенное ей придется заплатить штраф в размере 4 845 гривен. Правда, за десять дней со дня принятия постановления это решение можно обжаловать.

Отметим, что во время военного положения офицеров запаса могут исключать из военного учета только в случае, если это решение утверждено военно-врачебной комиссией.

Напомним, во Львовской области вынесли приговор подполковнику, который безосновательно выдал призывнику отсрочку от мобилизации. Также во Львовской области осудили мужчину, который из-за религиозных убеждений отказался от прохождения военной службы.