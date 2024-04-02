На Львівщині працівниця ТЦК безпідставно виключала офіцерів з обліку — що вирішив суд

Украинские военнослужащие на построении. Фото ілюстративне: inforesist.org/ua

У Львові винесли вирок начальниці відділення офіцерів запасу та кадрів одного із ТЦК. Жінка безпідставно виключала офіцерів запасу із військового обліку.

Про це йдеться у постанові Шевченківського районного суду Львова від 25 березня.

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Протягом березня та квітня 2022 року майорка підготувала документи про виключення 17 офіцерів із військового обліку через стан здоров'я та передала їх своєму керівнику. У результаті полковник підписав документи, що призвело до безпідставного виключення офіцерів з обліку та надало їм право виїзду за кордон.

На засідання суду фігурантка не з'явилася, однак написала письмову заяву, в якій зазначила, що визнає свою провину. Суддя Юрій Донченко визнав працівницю ТЦК винною в адміністративному порушенні. За вчинене їй доведеться сплатити штраф у розмірі 4 845 гривень. Щоправда, протягом десяти днів з дня прийняття постанови це рішення можна оскаржити.

Зазначимо, що під час воєнного стану офіцерів запасу можуть виключати з військового обліку лише у разі, якщо це рішення затверджено військово-лікарською комісією.

Нагадаємо, на Львівщині винесли вирок підполковнику, який безпідставно видав призовнику відстрочення від мобілізації. Також у Львівській області засудили чоловіка, який через релігійні переконання відмовився від проходження військової служби.