На Львівщині працівниця ТЦК безпідставно виключала офіцерів з обліку — що вирішив суд
У Львові винесли вирок начальниці відділення офіцерів запасу та кадрів одного із ТЦК. Жінка безпідставно виключала офіцерів запасу із військового обліку.
Про це йдеться у постанові Шевченківського районного суду Львова від 25 березня.
Як порушниця виключала військових із обліку
Протягом березня та квітня 2022 року майорка підготувала документи про виключення 17 офіцерів із військового обліку через стан здоров'я та передала їх своєму керівнику. У результаті полковник підписав документи, що призвело до безпідставного виключення офіцерів з обліку та надало їм право виїзду за кордон.
На засідання суду фігурантка не з'явилася, однак написала письмову заяву, в якій зазначила, що визнає свою провину. Суддя Юрій Донченко визнав працівницю ТЦК винною в адміністративному порушенні. За вчинене їй доведеться сплатити штраф у розмірі 4 845 гривень. Щоправда, протягом десяти днів з дня прийняття постанови це рішення можна оскаржити.
Зазначимо, що під час воєнного стану офіцерів запасу можуть виключати з військового обліку лише у разі, якщо це рішення затверджено військово-лікарською комісією.
Нагадаємо, на Львівщині винесли вирок підполковнику, який безпідставно видав призовнику відстрочення від мобілізації. Також у Львівській області засудили чоловіка, який через релігійні переконання відмовився від проходження військової служби.
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