Мужчина и женщина получили приговор за попытку продать гранаты с фронта

Граната в руках. Иллюстративное фото: УНИАН

Бывший доброволец хотел заработать денег на торговле боеприпасами вместе со своей знакомой. Им удалось даже продать несколько гранат, но они были задержаны правоохранителями и предстали перед судом.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Следствие представило на суде данные, по которым военный из Добровеличковской общины договорился со знакомой с Херсонщины хранить и продавать боеприпасы.

Вместе они успели продать две гранаты за две и три тысячи гривен каждая, а сами боеприпасы, как утверждали, обнаружили в неустановленном месте.

Что решил суд

Оба обвиняемых полностью признали свою вину. Мужчина оправдывался тем, что нуждался в деньгах на помощь родителям, а женщина говорила, что вообще не знала ничего об этих гранатах и увидела при продаже их впервые.

Адвокат обвиняемого отметил, что этот житель Кировоградщины с первых дней полномасштабного вторжения добровольно встал на защиту государства. Акцентировал внимание на полном признании обвиняемым своей вины в совершенном и искреннем раскаянии.

Суд принял все доводы сторон и решил признать мужчину и женщину виновными и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому. Но назначил им испытательные сроки: три и два года.

Напомним, военнослужащего из Одесской области осудили за распространение секретной информации. Он сфотографировал экран ПВО и выложил его в Telegram.

Также в Одесской области военный оставил службу , потому что хотел помогать больной матери.