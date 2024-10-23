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На Кіровоградщині колишній військовий хотів приторговувати гранатами — яким був вирок суду

23 жовтня 2024 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловік та жінка отримали вирок за намагання продати гранати з фронту
Граната в руках. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Колишній доброволець хотів заробити грошей на торгівлі боєприпасами разом зі своєю знайомою. Їм вдалось навіть продати декілька гранат, але вони були затримані правоохоронцями та постали перед судом. 

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідство представило на суді дані, по яких військовий з Добровеличківської громади домовився зі знайомою з Херсонщини зберігати та продавати разом боєприпаси.

Разом вони встигли продати дві гранати за дві та три тисячі гривень кожна, а самі боєприпаси, як стверджували, знайшли у невстановленому місці.

Що вирішив суд

Обоє обвинувачених повністю визнали свою провину. Чоловік виправдовувався тим, що потребував грошей на допомогу батькам, а жінка казала, що взагалі не знала нічого про ці гранати і побачила при продажу їх вперше.

Адвокат обвинуваченого наголосив на тому, що цей мешканець Кіровоградщини з перших днів повномаштабного вторгнення добровільно став на захист держави. Зауважив на повному визнанні обвинуваченим своєї вини у скоєному та щирому каятті.

Суд прийняв всі доводи сторін та ухвалив визнати чоловіка та жінку винними та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі кожному. Але також призначив їм випробувальні терміни: три та два роки. 

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації. Він сфотографував екран ППО і виклав у Telegram. 

Також на Одещині військовий залишив службу, бо хотів допомагати хворій матері.

суд судові рішення Кіровоградська область граната війна в Україні ЗСУ Херсонська область

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