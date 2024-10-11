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В Хмельницкой области усилят мобилизацию и проверят все ВВК и МСЭК — решение принято

11 октября 2024 02:54
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Все ВВК и МСЭК проверят в Хмельницкой области — усилят и меры по мобилизации
Сын руководительницы МСЭК Хмельницкой области во время обыска. Фото: ДБР
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На заседании Хмельницкой ОВА было принято решение о тотальной проверке всех военно-врачебных комиссий (ВВК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Это реакция на громкий скандал с руководителем Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщается на официальном сайте Хмельницкой ОВА.

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Кроме того, как заявил на совещании начальник областной военной администрации Сергей Тюрин, в области усилят розыск уклоняющихся от мобилизации. Соответствующее решение было принято на совещании.

По словам Тюрина, руководители районных военных администраций (РВА) и общин получили поручение усилить сотрудничество с правоохранительными органами и активизировать работу по оповещению военнообязанных.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупе.

Напомним, что правоохранители во время военного положения имеют право проверять деятельность органов МСЭК. В свою очередь Министерству здравоохранения проверки учреждений здравоохранения разрешены, если есть жалобы на их деятельность.

коррупция Хмельницкая область мобилизация ВВК военнообязанные МСЭК

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