Всі ВЛК та МСЕК перевірять на Хмельниччині — посилять і заходи щодо мобілізації

На Хмельниччині посилять мобілізацію та перевірять всі ВЛК та МСЕК — рішення прийнято
На засіданні Хмельницької ОВА було прийнято рішення про тотальну перевірку всіх військово-лікарських комісій (ВЛК) та медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Це реакція на гучний скандал з керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляється на офіційному сайті Хмельницької ОВА.
Які ще заходи буде підсилено
Крім того, як заявив на нараді начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, в області посилять розшук тих, хто ухиляється від мобілізації. Відповідне рішення ухвалили на нараді.
За словами Тюріна, керівники районних військових адміністрацій (РВА) та громад отримали доручення посилити співпрацю з правоохоронними органами та активізувати роботу з оповіщення військовозобов'язаних.
Раніше повідомлялось, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної (МСЕК) Тетяні Крупі.
Нагадуємо, що правоохоронці у час воєнного стану мають право перевіряти діяльність органів МСЕК. Своєю чергою Міністерству охорони здоров’я перевірки закладів охорони здоров’я дозволені, якщо є скарги на їхню діяльність.
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