Группа детей вернулась в Херсонскую область из оккупации — детали

Возвращение украинских детей из оккупации. Фото: Save Ukraine

На подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной части Херсонской области вернули группу детей. Сейчас они уже находятся в безопасности.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram 16 сентября.

Прокудин рассказал, что из оккупации вернулись девочки и мальчики в возрасте от 7 до 14 лет. По его словам, все они пережили давление оккупационных властей, страх и унижения.

"Сегодня эти дети уже находятся в безопасности на свободной украинской земле и вместе со своими семьями получают помощь и поддержку — восстанавливают документы и проходят психологическую реабилитацию", — сказал глава ОВА.

Он отметил, что спасение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".

В то же время Reuters сообщает, что было выявлено более 210 мест, куда Россия депортирует украинских детей. По данным Йельского университета, РФ незаконно вывезла около 35 тысяч несовершеннолетних.

Однако Россия отрицает, что забирает детей против их воли, и утверждает, что якобы добровольно эвакуировала их, чтобы вывезти из зоны боевых действий.

Напомним, 1 августа, из российской оккупации удалось вернуть еще четырех украинских детей. Среди них 15-летняя девочка, которая упорно носила вышиванку в оккупационную школу.

Уже 14 августа в Украину вернули еще одного подростка. Парень большую часть жизни провел в оккупации РФ.