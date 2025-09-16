Відео
Головна Армія На Херсонщину з окупації повернули групу дітей — деталі

На Херсонщину з окупації повернули групу дітей — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 15:18
Група дітей повернулась на Херсонщину з окупації — деталі
Повернення українських дітей з окупації. Фото: Save Ukraine

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули групу дітей. Зараз вони вже перебувають у безпеці.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram 16 вересня. 

Читайте також:

Повернення українських дітей з окупації

Прокудін розповів, що з окупації повернулись дівчата та хлопчики, віком від 7 до 14 років. За його словами, всі вони пережили тиск окупаційної влади, страх та приниження. 

"Сьогодні ці діти вже перебувають у безпеці на вільній українській землі та разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку — відновлюють документи та проходять психологічну реабілітацію", — сказав очільник ОВА.

Він наголосив, що порятунок відбувся у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine. 

Водночас Reuters повідомляє, що було виявлено понад 210 місць, куди Росія депортує українських дітей. За даними Єльського університету, РФ незаконно вивезла близько 35 тисяч неповнолітніх. 

Однак Росія заперечує, що забирає дітей проти їхньої волі, і стверджує, що нібито добровільно евакуювала їх, щоб вивезти із зони бойових дій.

Нагадаємо, 1 серпня з російської окупації вдалося повернути ще чотирьох українських дітей. Серед них 15-річна дівчинка, яка вперто носила вишиванку до окупаційної школи.

Вже 14 серпня в Україну повернули ще одного підлітка. Хлопець більшу частину життя провів в окупації РФ.

діти Херсонська область депортація дітей окупація Олександр Прокудін Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
