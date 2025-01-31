Рядовые американцы считают, что США должны продолжать помогать Украине

Загрузка гуманитарной помощи от США. Иллюстративное фото: Reuters

Несмотря на слухи об "усталости Запада от войны в Украине" уличный опрос среди рядовых американцев дает понять, что поддержка Украины остается среди них на высоком уровне. И хотя кто-то считает, что Украине и РФ пора о чем-то договориться, однако сомнений на тему: кто агрессор, а кто жертва — нет.

Собственный корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук пообщалась на эту тему с гражданами США.

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Пришло время для переговоров

Один из опрошенных, мужчина почтенного возраста, считает, что Украина очень богата благодаря отрасли сельского хозяйства и люди были очень счастливы до прихода России.

"Но я думаю, что Украине и России нужно прийти к какому-то соглашению, чтобы прекратить эту войну. Это страшная война. Россия не должна была делать то, что они сделали. Поэтому я поддерживаю Украину, но надеюсь, что война скоро закончится", — сказал он.

США — маяк свободы

Молодой человек более эмоциональный. Он смотрел фильм "2000 метров до Андреевки" и был очень тронут документальной лентой украинского режиссера Мстислава Чернова, которую демонстрировали в рамках фестиваля Sundance в Юте, США.

"У меня есть хороший друг из Украины и его семья из Украины. Я знаю, что его народ сейчас страдает. Я уверен, что мы должны поддерживать Украину, ведь мы - Америка. Мы должны быть маяком свободы, и это то, что нужно украинскому народу", — сказал юноша.

Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа возобновила часть программ международной помощи, которые ранее были заморожены на 90 дней. А дипломаты обратились к госсекретарю Марку Рубио с просьбой сделать исключение для Украины.