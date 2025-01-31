Пересічні американці вважають, що США мають продовжувати допомогати Україні

Завантаження гуманітарної допомоги від США. Ілюстративне фото: Reuters

Попри чутки про "стомленість Заходу від війни в Україні" вуличне опитування серед пересічних американців дає зрозуміти, що підтримка України залишається серед них на високому рівні. І хоча хтось вважає, що Україні та РФ настав час про щось домовитись, проте сумнівів на тему: хто агресор, а хто жертва — немає.

Власний кореспондент Новини.LIVE у США Уляна Бойчук поспілкувалась на цю тему з громадянами США.

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Настав час для переговорів

Один з опитаних, чоловік поважного віку, вважає, що Україна дуже багата завдяки галузі сільського господарства і люди були дуже щасливі до приходу Росії.

"Але я думаю, що Україні та Росії потрібно прийти до якоїсь угоди, щоб припинити цю війну. Це страшна війна. Росія не повинна була робити те, що вони зробили. Тому я підтримую Україну, але сподіваюся, що війна скоро закінчиться", — сказав він.

США — маяк свободи

Молодий чоловік більш емоційний. Він дивився фільм "2000 метрів до Андріївки" і був дуже зворушений документальною стрічкою українського режисера Мстислава Чернова, яку демонстрували в рамках фестивалю Sundance у Юті, США.

"У мене є хороший друг з України і його родина з України. Я знаю, що його народ зараз страждає. Я впевнений, що ми маємо підтримувати Україну, адже ми — Америка. Ми маємо бути маяком свободи, і це те, що потрібно українському народові", — сказав юнак.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа відновила частину програм міжнародної допомоги, які раніше були заморожені на 90 днів. А дипломати звернулися до держсекретаря Марка Рубіо з проханням зробити виняток для України.