Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Глава государства заслужил доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте. На некоторых направлениях ситуация очень непростая.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 8 июня.

Реклама

Читайте также:

Обращение Владимира Зеленского

Зеленский обсудил ситуацию на Покровском, Лиманском и других направлениях в Донецкой области с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Также речь шла о ситуации вдоль границы Украины в Сумской и Харьковской областях.

"На некоторых участках ситуация очень непростая, но все зависит от устойчивости именно наших подразделений. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает украинскую оборону. Российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины — от наших воинов, от каждого, кто помогает государству", — отметил глава государства.

Президент отметил воинов 68-й отдельной егерской бригады и 72-й отдельной механизированной бригады за результаты на Покровском направлении. Также он добавил, что в районах проведения Курской операции особенно эффективны 33-й и 225-й штурмовые полки.

"На Лиманском направлении особая благодарность нашим воинам 66-й отдельной механизированной бригады", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Президент Украины рассказал о том, какие на самом деле у него отношения с Дональдом Трампом. Он прокомментировал ссору в Овальном кабинете.

Также Владимир Зеленский заявил о том, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет. Они предназначались для нашего государства.