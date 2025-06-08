Зеленський у вечірньому зверненні розповів про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Глава держави заслуга доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. На деяких напрямках ситуація дуже непроста.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 8 червня.

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Звернення Володимира Зеленського

Зеленський обговорив ситуацію на Покровському, Лиманському та інших напрямках на Донеччині з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Також йшлося про ситуацію вздовж кордону України в Сумській та Харківській областях.

"На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України — від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі", — зазначив глава держави.

Президент відзначив воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 72-ї окремої механізованої бригади за результати на Покровському напрямку. Також він додав, що у районах проведення Курської операції особливо ефективні 33-й та 225-й штурмові полки.

"На Лиманському напрямку особлива вдячність нашим воїнам 66-ї окремої механізованої бригади", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент України розповів про те, які насправді у нього стосунки з Дональдом Трампом. Він прокоментував сварку в Овальному кабінеті.

Також Володимир Зеленський заявив про те, що США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет. Вони призначались для нашої держави.