Жена журналиста и военного Ярослава Шапочки сообщила о его гибели

Защитник Ярослав Шапочка. Фото: открытые источники

В российско-украинской войне погиб военный и в прошлом журналист Ярослав Шапочка. Он почти два года считался без вести пропавшим.

О гибели защитника сообщила режиссер Алина Хорошилова в Facebook.

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"К сожалению, худшее подтвердилось — Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесной страже. Вечная память и слава Герою", — говорится в сообщении.

Хорошилова отметила, что все детали относительно прощания с военным сообщит позже. Известно, что у защитника осталась жена и дочь.

Скриншот поста Хорошиловой

До полномасштабной войны мужчина работал журналистом в газете "Факти", а затем занялся документалистикой. После 24 февраля 2022 года он пошел в территориальную оборону, а дальше попал на фронт в составе 207 батальона 241-й бригады ТрО ВСУ.

В марте 2023 года Ярослав пропал без вести во время штурма вражеских позиций под Бахмутом. Недавно экспертиза ДНК подтвердила его гибель.

Напомним, 22 января во время выполнения боевого задания погиб украинский режиссер Станислав Притула.

Также мы писали, что в феврале на фронте погиб поэт и военнослужащий из Ивано-Франковской области Максим Емец.