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На фронті загинув журналіст та військовий Ярослав Шапочка

11 лютого 2025 11:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Дружина журналіста та військового Ярослава Шапочки повідомила про його загибель
Захисник Ярослав Шапочка. Фото: відкриті джерела
Євгенія Брюховецька - редактор

У російсько-українській війні загинув військовий та в минулому журналіст Ярослав Шапочка. Він майже два роки вважався безвісти зниклим.

Про загибель захисника повідомила режисерка Аліна Хорошилова у Facebook.  

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"На жаль, найгірше підтвердилося — Ярослав Шапочка  на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою", — йдеться у повідомленні.

Хорошилова зазначила, що всі деталі стосовно прощання із військовим повідомить згодом. Відомо, що у захисника залишилася дружина та донька.

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Скриншот допису Хорошилової

До повномасштабної війни чоловік працював журналістом у газеті "Факти", а потім зайнявся документалістикою. Після 24 лютого 2022 року він пішов до територіальної оборони, а далі потрапив на фронт у складі 207 батальйоні 241-ї бригади ТрО ЗСУ.

У березні 2023 року Ярослав зник безвісти під час штурму ворожих позицій під Бахмутом. Нещодавно експертиза ДНК підтвердила його загибель. 

Нагадаємо, 22 січня під час виконання бойового завдання загинув український режисер Станіслав Притула.

Також ми писали, що у лютому на фронті загинув поет і військовослужбовець з Івано-Франківщини Максим Ємець.

ЗСУ територіальна оборона війна в Україні фронт загибель
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