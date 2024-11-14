Госпитальерша Мария-Христина Двойник погибла во время эвакуации раненых на фронте

Мария-Кристина Двойник. Фото: соцсети

В Украине на фронте погибла доброволица медицинского батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник. Она мечтала о восстановлении Украины после войны.

Об этом сообщила командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич в Instagram в четверг, 14 ноября.

Читайте также:

Гибель Двойник

"Вчера во время выезда на эвакуацию за ранеными трагически погибла наша сестра Альпака, Двойник Мария-Христина", — говорится в сообщении.

По словам Зинкевич, погибшая не знала страха и не колеблясь рисковала собой, чтобы спасать собратьев и помогать им вернуться домой живыми. Однако ее жизнь оборвали россияне.

"Ее сердце всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи. Эта гибель является страшным ударом по нашему батальону", — добавила она.

Скриншот Зинкевич

Напомним, во время выполнения боевой задачи на фронте погиб популярный харьковский музыкант Николай Состин.

Также мы писали, что в Кривом Роге в результате российского ракетного удара по дому погибла мать с тремя детьми. Сегодня в городе прошло прощание с ними.