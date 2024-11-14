Госпитальерша Мария-Христина Двойник погибла во время эвакуации раненых на фронте

На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник
В Украине на фронте погибла доброволица медицинского батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник. Она мечтала о восстановлении Украины после войны.
Об этом сообщила командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич в Instagram в четверг, 14 ноября.
Гибель Двойник
"Вчера во время выезда на эвакуацию за ранеными трагически погибла наша сестра Альпака, Двойник Мария-Христина", — говорится в сообщении.
По словам Зинкевич, погибшая не знала страха и не колеблясь рисковала собой, чтобы спасать собратьев и помогать им вернуться домой живыми. Однако ее жизнь оборвали россияне.
"Ее сердце всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи. Эта гибель является страшным ударом по нашему батальону", — добавила она.
Напомним, во время выполнения боевой задачи на фронте погиб популярный харьковский музыкант Николай Состин.
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