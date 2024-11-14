Госпітальєрка Марія-Христина Двойнік загинула під час евакуації поранених на фронті

Марія-Христина Двойнік. Фото: соцмережі

В Україні на фронті загинула доброволиця медичного батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік. Вона мріяла про відновлення України після війни.

Про це повідомила командирка "Госпітальєрів" Яна Зінкевич в Instagram у четвер, 14 листопада.

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Загибель Двойнік

"Вчора під час виїзду на евакуацію за пораненими трагічно загинула наша посестра Альпака, Двойнік Марія-Христина", — йдеться у повідомленні.

За словами Зінкевич, загибла не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, аби рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Однак її життя обірвали росіяни.

"Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону", — додала вона.

Скриншот Зінкевич

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на фронті загинув популярний харківський музикант Микола Состін.

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