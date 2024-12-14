Воздушные силы сообщили о гибели украинского пилота

Самолет Воздушных сил. Иллюстративное фото: соцсети

В Украине в субботу, 14 декабря, во время боевой задачи погиб военный пилот. Он уничтожал оккупантов на самых горячих направлениях фронта.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Гибель украинского пилота

"Сегодня не вернулся с боевой задачи молодой украинский пилот — летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта", — говорится в сообщении.

В ПС отметили, что пилоты тактической авиации работают на грани возможностей, используя все средства поражения. Они наносят удары в условиях активного противодействия врагу.

А для выполнения задания им приходится входить в зону действия вражеской ПВО и выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий.

Скриншот поста Воздушенил сил

Напомним, в Запорожье в результате ракетного удара 6 декабря погибли два хоккеиста.

Также мы писали, что на фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко. Он был известен по роли в историческом фильме "Довбуш".