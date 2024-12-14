Повітряні сили повідомили про загибель українського пілота

На фронті під час виконання завдання загинув український пілот
В Україні у суботу, 14 грудня, під час бойового завдання загинув військовий пілот. Він нищив окупантів на найгарячіших напрямках фронту.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Загибель українського пілота
"Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту", — йдеться у повідомленні.
У ПС зауважили, що пілоти тактичної авіації працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження. Вони завдають ударів в умовах активної протидії ворога.
А для виконання завдання їм доводиться входити в зону дії ворожої ППО та витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару 6 грудня загинули двоє хокеїстів.
Також ми писали, що на фронті загинув актор театру та кіно Яков Ткаченко. Він був відомий за роллю в історичному фільмі "Довбуш".
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