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На фронті під час виконання завдання загинув український пілот

14 грудня 2024 18:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Повітряні сили повідомили про загибель українського пілота
Літак Повітряних сил. Ілюстративне фото: соцмережі
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у суботу, 14 грудня, під час бойового завдання загинув військовий пілот. Він нищив окупантів на найгарячіших напрямках фронту.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту", — йдеться у повідомленні.

У ПС зауважили, що пілоти тактичної авіації працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження. Вони завдають ударів в умовах активної протидії ворога.

А для виконання завдання їм доводиться входити в зону дії ворожої ППО та витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.

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Скриншот допису Повітрянил сил

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару 6 грудня загинули двоє хокеїстів. 

Також ми писали, що на фронті загинув актор театру та кіно Яков Ткаченко. Він був відомий за роллю в історичному фільмі "Довбуш".

військові літаки війна в Україні фронт пілоти Повітряні сили

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