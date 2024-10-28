Агент ФСБ под прикрытием волонтера собирал данные о ВСУ в Донецкой области

На Донетчине задержали предателя, собиравшего данные о ВСУ
В Донецкой области разоблачили агента спецслужбы России. Под видом "волонтера" он передавал оккупантам информацию о позициях украинских войск на Покровском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в воскресенье, 28 октября.
Предатель в Донецкой области
Мужчине объявлено подозрение в государственной измене.
Следствие установило, что в сентябре этого года житель Покровска, который работал в гуманитарной продовольственной программе и представлял благотворительную организацию, получил через Telegram предложение от представителя российской ФСБ о сотрудничестве. Он согласился помогать в подрывной деятельности в ущерб Украине.
"Выполняя указания куратора, подозреваемый собирал данные о расположении украинских военных в Покровском районе. Во время поездок он фиксировал места расположения личного состава, артиллерийских установок, средств радиоэлектронной борьбы, укреплений, окопов и блиндажей, а также делал фото автодорог", — говорится в сообщении.
Некоторые из переданных им координат были использованы врагом для ударов дронами и артиллерией.
Фигурант отправлял оккупантам графические координаты и скриншоты из Google Maps.
Мужчина взят под стражу. Максимальное наказание за это преступление — пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ совместно с Нацполицией задержали агентов российского ГРУ, планировавших теракт в Киеве. Преступление должно было совершиться в людном месте столицы.
Ранее СБУ задержала российскую агентку, пытавшуюся сбежать из Украины. Она собирала информацию о Силах обороны в Донецкой области и способствовала оккупантам в наступлении на Покровск.
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