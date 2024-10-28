Агент ФСБ під прикриттям волонтера збирав дані про ЗСУ на Донеччині

На Донеччині затримали зрадника, який збирав дані про ЗСУ
У Донецькій області викрили агента спецслужби Росії. Під виглядом "волонтера" він передавав окупантам інформацію про позиції українських військ на Покровському напрямку.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у неділю, 28 жовтня.
Зрадник у Донецькій області
Чоловіку оголошено підозру в державній зраді.
Слідство встановило, що у вересні цього року мешканець Покровська, який працював у гуманітарній продовольчій програмі та представляв благодійну організацію, отримав через Telegram пропозицію від представника російської ФСБ про співпрацю. Він погодився допомагати у підривній діяльності на шкоду Україні.
"Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний збирав дані про розташування українських військових у Покровському районі. Під час поїздок він фіксував місця розташування особового складу, артилерійських установок, засобів радіоелектронної боротьби, укріплень, окопів та бліндажів, а також робив фото автошляхів", — йдеться у повідомленні.
Деякі з переданих ним координат були використані ворогом для ударів дронами та артилерією.
Фігурант надсилав окупантам графічні координати та скриншоти з Google Maps.
Чоловіка взято під варту. Максимальне покарання за цей злочин — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ спільно з Нацполіцією затримали агентів російського ГРУ, які планували теракт у Києві. Злочин мав відбутися в людному місці столиці.
Раніше СБУ затримала російську агентку, яка намагалася втекти з України. Вона збирала інформацію про Сили оборони на Донеччині та сприяла окупантам у наступі на Покровськ.
Читайте Новини.LIVE!