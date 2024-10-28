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На Донеччині затримали зрадника, який збирав дані про ЗСУ

28 жовтня 2024 16:22
Аркадій Пастула - Редактор
Агент ФСБ під прикриттям волонтера збирав дані про ЗСУ на Донеччині
Затриманий зрадник та співробітник СБУ. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Аркадій Пастула - Редактор

У Донецькій області викрили агента спецслужби Росії. Під виглядом "волонтера" він передавав окупантам інформацію про позиції українських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у неділю, 28 жовтня.

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Чоловіку оголошено підозру в державній зраді. 

Слідство встановило, що у вересні цього року мешканець Покровська, який працював у гуманітарній продовольчій програмі та представляв благодійну організацію, отримав через Telegram пропозицію від представника російської ФСБ про співпрацю. Він погодився допомагати у підривній діяльності на шкоду Україні.

Під Покровському викрили зрадника, який працював на РФ
Затримання зрадника у Донецькій області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний збирав дані про розташування українських військових у Покровському районі. Під час поїздок він фіксував місця розташування особового складу, артилерійських установок, засобів радіоелектронної боротьби, укріплень, окопів та бліндажів, а також робив фото автошляхів", — йдеться у повідомленні.

Деякі з переданих ним координат були використані ворогом для ударів дронами та артилерією.

Фігурант надсилав окупантам графічні координати та скриншоти з Google Maps.

Чоловіка взято під варту. Максимальне покарання за цей злочин — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ спільно з Нацполіцією затримали агентів російського ГРУ, які планували теракт у Києві. Злочин мав відбутися в людному місці столиці.

Раніше СБУ затримала російську агентку, яка намагалася втекти з України. Вона збирала інформацію про Сили оборони на Донеччині та сприяла окупантам у наступі на Покровськ.

Донецька область окупанти ФСБ СБУ війна Офіс генерального прокурора

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