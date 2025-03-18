Обстрел Черниговской области 18 марта — вспыхнул пожар, есть разрушения

На Черниговщине из-за сброса УАБов вспыхнул масштабный пожар
В Черниговской области из-за обстрела россиян произошел масштабный пожар. Оккупанты атаковали приграничные районы.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник, 18 марта.
Последствия обстрела
В ГСЧС отметили, что в городе Семеновка в результате российского удара, вероятно, управляемой авиабомбой (УАБ) вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил один гектар сухостоя.
"Спасатели ликвидировали пожар, не дав ему распространиться дальше. Но последствия удара все равно болезненные: повреждены более 30 домов — выбиты окна, разрушены крыши, уничтожены заборы", — говорится в сообщении.
Чрезвычайники добавили, что на этот раз обошлось без пострадавших.
Напомним, 18 марта российский дрон упал на территорию одной из школ Киева.
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