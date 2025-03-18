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На Чернігівщині через скид КАБів спалахнула масштабна пожежа

18 березня 2025 20:05
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Чернігівської області 18 березня — спалахнула пожежа, є руйнування
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Чернігівській області через обстріл росіян сталася масштабна пожежа. Окупанти атакували прикордонні райони.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок, 18 березня.

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Наслідки обстрілу

У ДСНС зазначили, що у місті Семенівка внаслідок російського удару, ймовірно, керованою авіабомбою (КАБ) спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив один гектар сухостою.  

"Рятувальники ліквідували пожежу, не давши їй поширитися далі. Але наслідки удару все одно болючі: пошкоджені понад 30 будинків — вибиті вікна, зруйновані дахи, знищені паркани", — йдеться у повідомленні.  

Надзвичайники додали, що цього разу обійшлося без постраждалих.

Обстріл Чернігівщини
Пошкоджений будинок унаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 18 березня російський дрон впав на територію однієї зі шкіл Києва.

Також ми писали, що окупанти атакували дроном Харківську область.

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