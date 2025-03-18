Обстріл Чернігівської області 18 березня — спалахнула пожежа, є руйнування

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У Чернігівській області через обстріл росіян сталася масштабна пожежа. Окупанти атакували прикордонні райони.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок, 18 березня.

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Наслідки обстрілу

У ДСНС зазначили, що у місті Семенівка внаслідок російського удару, ймовірно, керованою авіабомбою (КАБ) спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив один гектар сухостою.

"Рятувальники ліквідували пожежу, не давши їй поширитися далі. Але наслідки удару все одно болючі: пошкоджені понад 30 будинків — вибиті вікна, зруйновані дахи, знищені паркани", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що цього разу обійшлося без постраждалих.

Пошкоджений будинок унаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 18 березня російський дрон впав на територію однієї зі шкіл Києва.

Також ми писали, що окупанти атакували дроном Харківську область.