Суд на 15 лет посадил предателя из Буковины, передававшего данные о ВСУ российским оккупантам

Суд над предателем. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Жителя Буковины суд Черновицкой области сурово наказал за государственную измену. Кроме того, что он помогал армии РФ информацией, он оправдывал вторжение агрессора на территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой областной прокуратуры.

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Детали дела

Как выяснило следствие, мужчина собирал для оккупантов информацию о местах расположения украинских военных, стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры на территории Черновцов. Работая курьером одной из служб доставки, он имел беспрепятственный доступ в коммунальные и государственные учреждения города.

Собранные данные он посылал российскому "куратору" через один из мессенджеров, а за свою "работу" получал денежное вознаграждение на криптокошелек.

А еще он любил выходить в сервис общения со случайными собеседниками (типа "Чатрулетки") и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, убеждая, что ждет так называемый "русский мир" в Черновцах, готов сдавать врагу не только координаты стратегических и военных объектов, но и местных жителей с проукраинской позицией.

Что решил суд

Учитывая все данные, собранные в ходе следствия, а также приведенные доказательства, 49-летнего жителя Буковины признали виновным в госизмене и оправдывании российской агрессии. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.