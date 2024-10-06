Суд на 15 лет посадил предателя из Буковины, передававшего данные о ВСУ российским оккупантам

На Буковине судили предателя — информировал врага о расположении ВСУ
Жителя Буковины суд Черновицкой области сурово наказал за государственную измену. Кроме того, что он помогал армии РФ информацией, он оправдывал вторжение агрессора на территорию Украины.
Об этом говорится в сообщении Черновицкой областной прокуратуры.
Детали дела
Как выяснило следствие, мужчина собирал для оккупантов информацию о местах расположения украинских военных, стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры на территории Черновцов. Работая курьером одной из служб доставки, он имел беспрепятственный доступ в коммунальные и государственные учреждения города.
Собранные данные он посылал российскому "куратору" через один из мессенджеров, а за свою "работу" получал денежное вознаграждение на криптокошелек.
А еще он любил выходить в сервис общения со случайными собеседниками (типа "Чатрулетки") и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, убеждая, что ждет так называемый "русский мир" в Черновцах, готов сдавать врагу не только координаты стратегических и военных объектов, но и местных жителей с проукраинской позицией.
Что решил суд
Учитывая все данные, собранные в ходе следствия, а также приведенные доказательства, 49-летнего жителя Буковины признали виновным в госизмене и оправдывании российской агрессии. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.
Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.
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