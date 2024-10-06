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На Буковині судили зрадника — інформував ворога про розташування ЗСУ

6 жовтня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд на 15 років посадив зрадника з Буковини, що передавав дані про ЗСУ російським окупантам
Суд над зрадником. Фото: Чернівецька обласна прокуратура
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мешканця Буковини суд Чернівецької області суворо покарав за державну зраду. Окрім того, що він допомагав армії РФ інформацією, він ще виправдовував вторгнення агресора на територію України.  

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обласної прокуратури.

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Деталі справи

Як з'ясувало слідство, чоловік збирав для окупантів інформацію щодо місць розташування українських військових, стратегічних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури на території Чернівців. Працюючи кур’єром однієї зі служб доставки, він мав безперешкодний доступ до комунальних та державних закладів міста. 

Зібрані дані він надсилав російському "куратору" на один із месенджерів, а за свою "роботу" отримував грошову винагороду на криптогаманець. 

А ще він любив виходити в сервіс спілкування з випадковими співрозмовниками (типу "Чатрулетки") і виправдовував збройну агресію РФ проти України,  переконував, що чекає так званий "русский мир" у Чернівцях, готовий здавати ворогу не тільки координати стратегічних та військових об’єктів, а й місцевих жителів з проукраїнською позицією. 

Що вирішив суд

Враховуючи всі дані зібрані під час слідства, а також наведені докази, 49-річного мешканця Буковини визнали винним у держзраді та виправдовуванні російської агресії. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Львівській області 23-річний чоловік у суді скасував свій призов на військову службу. Суд зобов’язав військову частину виключити військовозобов'язаного зі списків особового складу.

Також ми писали, що у Херсонській області суд розглянув справу майора ЗСУ, який вимагав гроші із солдатів за те, що не буде оформлювати адміністративні штрафи за їхні порушення. Суд не став саджати майора за ґрати, але він мусить сплатити величезний штраф

суд Чернівецька область держзрада війна в Україні судові рішення

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