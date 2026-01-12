Видео
Главная Армия На 11 направлениях фронта продолжаются бои — отчет Генштаба

На 11 направлениях фронта продолжаются бои — отчет Генштаба

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 09:33
Какая ситуация на фронте за сутки — отчет Генштаба ВСУ
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжаются 1 419-е сутки полномасштабной войны. За прошедшие сутки боевые действия оставались интенсивными на большинстве направлений фронта, а Силы обороны продолжали наносить ощутимые потери противнику.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Читайте также:

Какова ситуация на фронте

В течение вчерашнего дня противник нанес 53 авиационных удара, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, враг совершил 2 941 обстрел, из которых 111 — из реактивных систем залпового огня, а также применил 5 273 дроны-камикадзе.

Под авиационные удары, в частности, попали районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, а также Малая Токмачка, Воздвижовка, Рождественка, Верхняя Терса и Орехов Запорожской области.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также один пункт управления вражескими беспилотниками.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки враг совершил 100 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках
Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал позиции украинских войск в районах Прилепки, Двуречанского, Долгенького, Старицы, Круглого, Чугуновки, Кутьковки, а также в направлениях Графского, Терновой, Лимана и Колодязного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 12 січня
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.

Ситуація на Куп'янському напрямку 12 січня
Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг совершил 16 атак, пытаясь прорвать оборону украинских войск в районах Грековки, Карповки, Шандриголово, Новоегоровки, Заречного, Ямполя и в направлениях Лимана, Ставков и Дробышево.

Ситуація на Лиманському напрямку 12 січня
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении Силы обороны остановили три штурмовые действия захватчиков вблизи Платоновки и Закитного.

Ситуація на Лиманському напрямку 12 січня
Ситуация на Славянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении украинские военные отбили атаку противника в направлении Ступочек.

Ситуація на Краматорському напрямку 12 січня
Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра и в направлениях Софиевки и Берестка.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 12 січня
Ситуация на Константиновском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении защитники Украины остановили 46 штурмовых действий противника вблизи Никаноровки, Родинского, Покровска, Сухецкого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала и в направлениях Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки.

Ситуація на Покровському напрямку 12 січня
Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении зафиксировано 17 атак врага в районах Январского, Вербового, Рыбного, Вишневого, Злагоды, Егоровки, а также в направлениях Ивановки и Алексеевки.

Ситуація на Олександрівському напрямку 12 січня
Ситуация на Александровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 44 попытки противника продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого и в направлениях Доброполья, Зеленого, Прилук и Варваровки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 12 січня
Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении враг совершил восемь наступательных действий вблизи Степногорска, Приморского и в направлении Лукьяновского.

Ситуація на Оріхівському напрямку 12 січня
Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении наступательных действий со стороны противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 060 человек. Также Силы обороны уничтожили семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 353 беспилотные летательные аппараты, 98 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, в ночь на 12 января российские войска атаковали Киев ударными дронами.

А также после атаки РФ в Одессе произошел частичный блэкаут, известно о раненых.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине фронт ситуация на фронте
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
