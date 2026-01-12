Какая ситуация на фронте за сутки — отчет Генштаба ВСУ

На 11 направлениях фронта продолжаются бои — отчет Генштаба
В Украине продолжаются 1 419-е сутки полномасштабной войны. За прошедшие сутки боевые действия оставались интенсивными на большинстве направлений фронта, а Силы обороны продолжали наносить ощутимые потери противнику.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Какова ситуация на фронте
В течение вчерашнего дня противник нанес 53 авиационных удара, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, враг совершил 2 941 обстрел, из которых 111 — из реактивных систем залпового огня, а также применил 5 273 дроны-камикадзе.
Под авиационные удары, в частности, попали районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, а также Малая Токмачка, Воздвижовка, Рождественка, Верхняя Терса и Орехов Запорожской области.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также один пункт управления вражескими беспилотниками.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки враг совершил 100 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал позиции украинских войск в районах Прилепки, Двуречанского, Долгенького, Старицы, Круглого, Чугуновки, Кутьковки, а также в направлениях Графского, Терновой, Лимана и Колодязного.
На Купянском направлении зафиксировано девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.
На Лиманском направлении враг совершил 16 атак, пытаясь прорвать оборону украинских войск в районах Грековки, Карповки, Шандриголово, Новоегоровки, Заречного, Ямполя и в направлениях Лимана, Ставков и Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три штурмовые действия захватчиков вблизи Платоновки и Закитного.
На Краматорском направлении украинские военные отбили атаку противника в направлении Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра и в направлениях Софиевки и Берестка.
На Покровском направлении защитники Украины остановили 46 штурмовых действий противника вблизи Никаноровки, Родинского, Покровска, Сухецкого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала и в направлениях Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки.
На Александровском направлении зафиксировано 17 атак врага в районах Январского, Вербового, Рыбного, Вишневого, Злагоды, Егоровки, а также в направлениях Ивановки и Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 44 попытки противника продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого и в направлениях Доброполья, Зеленого, Прилук и Варваровки.
На Ореховском направлении враг совершил восемь наступательных действий вблизи Степногорска, Приморского и в направлении Лукьяновского.
На Приднепровском направлении наступательных действий со стороны противника не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 060 человек. Также Силы обороны уничтожили семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 353 беспилотные летательные аппараты, 98 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.
Напомним, в ночь на 12 января российские войска атаковали Киев ударными дронами.
А также после атаки РФ в Одессе произошел частичный блэкаут, известно о раненых.
Читайте Новини.LIVE!