Яка ситуація на фронті за добу — звіт Генштабу ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1 419-та доба повномасштабної війни. Минулої доби бойові дії залишалися інтенсивними на більшості напрямків фронту, а Сили оборони продовжували завдавати відчутних втрат противнику.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на фронті

Протягом вчорашнього дня противник завдав 53 авіаційні удари, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Окрім цього, ворог здійснив 2 941 обстріл, з яких 111 — із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 5 273 дрони-камікадзе.

Під авіаційні удари, зокрема, потрапили райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області, а також Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса та Оріхів Запорізької області.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також один пункт управління ворожими безпілотниками.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу ворог здійснив 100 обстрілів, п'ять із яких — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів атакував позиції українських військ у районах Приліпки, Дворічанського, Довгенького, Стариці, Круглого, Чугунівки, Кутьківки, а також у напрямках Графського, Тернової, Лиману та Колодязного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку зафіксовано дев'ять спроб наступу в бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп'янська та Богуславки.

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог здійснив 16 атак, намагаючись прорвати оборону українських військ у районах Греківки, Карпівки, Шандриголового, Новоєгорівки, Зарічного, Ямполя та в напрямках Лиману, Ставків і Дробишевого.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили три штурмові дії загарбників поблизу Платонівки та Закітного.

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку українські військові відбили атаку противника в напрямку Ступочок.

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та в напрямках Софіївки й Берестка.

Ситуація на Костянтинівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку захисники України зупинили 46 штурмових дій противника поблизу Никанорівки, Родинського, Покровська, Сухецького, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та в напрямках Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку зафіксовано 17 атак ворога в районах Січневого, Вербового, Рибного, Вишневого, Злагоди, Єгорівки, а також у напрямках Іванівки та Олексіївки.

Ситуація на Олександрівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 44 спроби противника просунутися вперед у районах Гуляйполя, Солодкого та в напрямках Добропілля, Зеленого, Прилук і Варварівки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог здійснив вісім наступальних дій поблизу Степногірська, Приморського та в напрямку Лук'янівського.

Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку наступальних дій з боку противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 060 осіб. Також Сили оборони знищили сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 353 безпілотні літальні апарати, 98 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня російські війська атакували Київ ударними дронами.

А також після атаки РФ в Одесі стався частковий блекаут, відомо про поранених.