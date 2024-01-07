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Мобилизация по методу лотереи — ветеран войны резко ответил на одиозное заявление

7 января 2024 04:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мобилизация по методу лотереи — ветеран войны резко ответил на одиозное заявление
Ветеран войны Олег Симороз. Фото: соцсети Симороза.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Недавнюю Сеть возмутило заявление эксминистра экономики Тимофея Милованова, который предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки. Он ссылался на то, что такой способ использовался ранее в США.

На это отреагировал ветеран войны Олег Симороз в Сети.

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Мобилизация по методу лотереи

По его словам, в США давно полностью профессиональная контрактная армия и у них нет призыва. При этом военную службу проходят около полумиллиона человек.

"Это история о мотивации, а не тупых лотереях. Служба в армии США мотивирована социальным пакетом, высокой заработной платой, высокими надбавками за участие в боевых действиях, качественным медицинским обслуживанием вплоть до протезирования по новейшим технологиям в случае необходимости и квалифицированными командирами", — написал он.

Также он добавил, что последний призыв в армию США и соответственно жеребьевка проводилась во время войны во Вьетнаме.

"И здесь давайте откровенно, это не лучшая страница в истории США. Средний возраст погибших военных — 22 года… Большие потери и колоссально большие финансовые расходы и в результате цели не были достигнуты" , — заявил он.

Симороз подчеркнул, что многие считали лотерею дискредитацией.

"И действительно, она усугубляла проблему равенства всех граждан перед той же воинской повинностью. Один возраст, одна социальная группа, один регион, но кого-то мобилизуют, а кого-то нет", — говорит он.

Ветеран войны подытожил, что основное отличие нашей войны и американских компаний состоит в % населения задействованных в военных действиях и территории, где это происходит.

"Американцы более 160 лет не воюют на своей территории, и это последней была гражданская война, если не считать конечно индейских войн, ну потому что это сравнение некорректно по всем показателям. То есть современное американское государство не имеет опыта полномасштабной войны на своей территории с мобилизацией большинства человеческого резерва в войско", — резюмировал он.

Напомним, в Украине продолжают мобилизовать военнообязанных . Однако ситуация с призывом остается сложной. Следовательно, эксминистр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.

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