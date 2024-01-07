Мобілізація за методом лотереї — ветеран війни різко відповів на одіозну заяву
Нещодавну Мережу обурила заява ексміністра економіки Тимофія Милованова, який запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування. Він посилався на те, що такий спосіб раніше використовували у США.
На це відреагував ветеран війни Олег Симороз у Мережі.
Мобілізація за методом лотереї
За його словами, у США давно повністю професійна контрактна армія і в них немає призову. При цьому військову службу проходять близько півмільйона людей.
"Це історія про мотивацію, а не тупі лотереї. Служба в армії США мотивована соціальним пакетом, високою заробітною платою, високими надбавками за участь в бойових діях, якісним медичним обслуговуванням аж до протезування за новітніми технологіями у разі потреби та кваліфікованими командирами", — написав він.
Також він додав, що останній призов до армію США і відповідно жеребкування проводилося під час війни у Вʼєтнамі.
"І тут давайте відверто, це не найкраща сторінка в історії США. Середній вік загиблих військових — 22 роки… Великі втрати та колосально великі фінансові витрати і в результаті мети не було досягнуто", — заявив він.
Симороз наголосив, що багато людей вважали лотерею дискредитацією.
"І справді вона поглиблювала проблему рівності всіх громадян перед тією ж військовою повинністю. Один вік, одна соціальна група, один регіон, але когось мобілізовують, а когось ні", — каже він.
Ветеран війни підсумував, що основна відмінність нашої війни та американських компаній полягає у % населення задіяних у військових діях та території, де це все відбувається.
"Американці понад 160 років не воюють на своїй території, і це останньою була громадянська війна, якщо не рахувати звісно індіанських війн, ну бо це порівняння некоректне за всіма показниками. Тобто сучасна американська держава немає досвіду повномасштабної війни на своїй території з мобілізацією більшості людського резерву у військо", — резюмував він.
Нагадаємо, в Україні продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних. Проте ситуація з призовом залишається складною. Відтак ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.
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