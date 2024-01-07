Мобілізація за методом лотереї — ветеран війни різко відповів на одіозну заяву

Ветеран війни Олег Симороз. Фото: соцмережі Симороза.

Нещодавну Мережу обурила заява ексміністра економіки Тимофія Милованова, який запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування. Він посилався на те, що такий спосіб раніше використовували у США.

На це відреагував ветеран війни Олег Симороз у Мережі.

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Мобілізація за методом лотереї

За його словами, у США давно повністю професійна контрактна армія і в них немає призову. При цьому військову службу проходять близько півмільйона людей.

"Це історія про мотивацію, а не тупі лотереї. Служба в армії США мотивована соціальним пакетом, високою заробітною платою, високими надбавками за участь в бойових діях, якісним медичним обслуговуванням аж до протезування за новітніми технологіями у разі потреби та кваліфікованими командирами", — написав він.

Також він додав, що останній призов до армію США і відповідно жеребкування проводилося під час війни у Вʼєтнамі.

"І тут давайте відверто, це не найкраща сторінка в історії США. Середній вік загиблих військових — 22 роки… Великі втрати та колосально великі фінансові витрати і в результаті мети не було досягнуто", — заявив він.

Симороз наголосив, що багато людей вважали лотерею дискредитацією.

"І справді вона поглиблювала проблему рівності всіх громадян перед тією ж військовою повинністю. Один вік, одна соціальна група, один регіон, але когось мобілізовують, а когось ні", — каже він.

Ветеран війни підсумував, що основна відмінність нашої війни та американських компаній полягає у % населення задіяних у військових діях та території, де це все відбувається.

"Американці понад 160 років не воюють на своїй території, і це останньою була громадянська війна, якщо не рахувати звісно індіанських війн, ну бо це порівняння некоректне за всіма показниками. Тобто сучасна американська держава немає досвіду повномасштабної війни на своїй території з мобілізацією більшості людського резерву у військо", — резюмував він.

Нагадаємо, в Україні продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних. Проте ситуація з призовом залишається складною. Відтак ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.