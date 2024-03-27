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Мобилизация в Украине — за что могут штрафовать военнообязанных

27 марта 2024 05:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине — за что могут штрафовать военнообязанных
Украинские военные. Иллюстративное фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Украине продолжается мобилизация. В настоящее время могут оштрафовать военнообязанных. К примеру, за неявку в ТЦК. Но наложение штрафа, брошенное в почтовый ящик, а не вручено лично, не законно.

Об этом в комментарии РБК-Украина говорит адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартынчук.

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Он объяснил, за что могут штрафовать военнообязанных, как узнать наложение штрафа и сколько придется заплатить.

Узнать наличие или отсутствие штрафа, наложенного ТЦК и СП, можно несколькими способами, говорит Владислав Мартынчук.

Во-первых, можно обратиться в ТЦК и СП, который мог потенциально наложить штраф, с соответствующим запросом. Запрос может подать гражданин в порядке Закона Украины "Об обращениях граждан".

"Срок ответа на такой запрос составляет 30 дней. Кроме того, запрос о наложении взыскания может сделать в интересах лица его адвокат, но уже в порядке Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Срок ответа на такой запрос составляет 5 дней", — объясняет специалист компании "Де-Юре".

Во-вторых, о переданных на принудительное исполнение в государственную исполнительную службу постановления о наложении штрафа (и соответственно открытые исполнительные производства) можно узнать с помощью АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства) по ФИО потенциального должника.

Также данные о должнике после открытия исполнительного производства также могут быть внесены в Единый реестр должников.

Штраф за неявку по повести сейчас составляет от 3400 грн до 5400 грн.

Напомним, ранее мы писали, кто из военнообязанных украинцев должен будет явиться в ТЦК и СП без повестки с 1 апреля.

Напомним, мы сообщали, кто может устроиться на работу без военного билета.

Также мы информировали о том, что в ГНСУ рассказали, какие пути выбирают уклоняющиеся для побега за границу.

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