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Мобілізація в Україні — за що можуть штрафувати військовозобов'язаних

27 березня 2024 05:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні — за що можуть штрафувати військовозобов'язаних
Українські військові. Ілюстративне фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Україні триває мобілізація. У цей час можуть оштрафувати військовозобов'язаних. Наприклад, за неявку до ТЦК. Але накладення штрафу, кинуте до поштової скриньки, а не вручено особисто, не є законним.

Про це в коментарі РБК-Україна каже адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

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Він пояснив, за що можуть штрафувати військовозобов'язаних, як дізнатися про накладення штрафу та скільки доведеться сплатити.

Дізнатися про наявність чи відсутність штрафу, накладеного ТЦК і СП, можна декількома способами, каже Владислав Мартинчук.

По-перше, можна звернутись власне до ТЦК і СП, який міг потенційно накласти штраф, із відповідним запитом. Запит може подати сам громадянин у порядку Закону України "Про звернення громадян".

"Строк відповіді на такий запит складає 30 днів. Крім того, запит щодо накладення стягнення може зробити в інтересах особи її адвокат, але вже у порядку Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Строк відповіді на такий запит складає 5 днів", – пояснює фахівець компанії "Де-Юре".

По-друге, про передані на примусове виконання до державної виконавчої служби постанови про накладення штрафу (та, відповідно відкриті виконавчі провадження) можна дізнатись за допомогою АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження) за ПІБ потенційного боржника.

Також дані про боржника після відкриття виконавчого провадження також можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників.

Штраф за неявку за повісткою зараз складає від 3400 грн до 5400 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня. 

Нагадаємо, ми повідомляли, хто може влаштуватись на роботу без військового квитка. 

Також ми інформували про те, що у ДПСУ розповіли, які шляхи обирають ухилянти для втечі за кордон.

штраф
військовий призов
військові
мобілізація
війна в Україні

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