Мобилизация в Украине — кого заберут в ВСУ уже в январе

Мобилизация в Украине с 1 января — кого заберут в ВСУ в первую очередь
Военное положение и всебщую мобилизацию в Украине продлили до 14 февраля 2024 года, а это значит, что призыв военнообязанных мужчин на военную службу будет продолжаться.
Новини.LIVE рассказывает, кого с января 2024 года будут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь.
Какие повестки будут вручать в январе 2024 года
В январе будут вручать военнообязанным повестки трех видов:
- для уточнения военно-учетных данных;
- на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
- мобилизационное распоряжение или боевая повестка.
Кого могут мобилизовать в январе 2024 года
Призвать на военную службу с нового года могут:
- пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта;
- пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
- снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;
- лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВВК определит пригодными и у них нет проблем с законом.
Будут ли изменения в порядок мобилизации с 1 января
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 10378, которым предлагают закрепить новые правила мобилизации и военной службы.
В документе предложены следующие изменения:
- предоставить право вручать повестки полиции;
- предоставить местным гражданским органам самоуправления и военным администрациям некоторые права и обязанности по уведомлению и мобилизации;
- изменить порядок мобилизации техники (автомобилей);
- обязать всех мужчин зарегистрироваться в кабинете военнообязанного;
- отменить ограниченную пригодность и провести переобследование всех в таком статусе;
- заменить срочную военную службу обязательной базовой военной службой до 25 лет;
- проводить призыв мужчин с 25 до 60 лет;
- уточнить где и кто может вручать повестки;
- ввести э-Повестку;
- ограничивать права за уклонение от учета и мобилизации во время военного положения;
- заставить мужчин уточнять данные после объявления мобилизации и каждого продления общей мобилизации;
- отменить отсрочку для некоторых категорий мужчин;
- отменить право на службу по месту жительства;
- решить вопрос с демобилизацией и последующей службой военных срочной службы;
- установить сроки службы во время военного положения;
- установить условия для освобождения военных во время военного положения;
- установить сроки прохождения обязательной базовой военной службы, заменяющей срочную;
- установить условие прохождения базовой военной службы полиции, прокуратуры и других служб.
По последнему обновлению на сайте, законопроект в статусе "предоставлен для ознакомления", за него не было проведено голосование и он не вступил в силу, поэтому никакие изменения не наступят в январе 2024 года.
Законопроект предусматривает, что вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных положений в законах о мобилизации и воинской обязанности, вступающих в силу через восемь месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.
Когда Верховная Рада рассмотрит новые правила мобилизации и военной службы
По информации издания LB.ua, источники в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что народные депутаты планируют рассмотреть законопроект о новых правилах мобилизации и военной службы 10 января 2024 года.
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