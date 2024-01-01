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Мобилизация в Украине с 1 января — кого заберут в ВСУ в первую очередь

1 января 2024 05:58
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — кого заберут в ВСУ уже в январе
Учеба ВСУ в Херсонской области, февраль 2023 года. Фото: AFP, GENYA SAVILOV
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военное положение и всебщую мобилизацию в Украине продлили до 14 февраля 2024 года, а это значит, что призыв военнообязанных мужчин на военную службу будет продолжаться.

Новини.LIVE рассказывает, кого с января 2024 года будут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь.

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Какие повестки будут вручать в январе 2024 года

В январе будут вручать военнообязанным повестки трех видов:

  • для уточнения военно-учетных данных;
  • на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • мобилизационное распоряжение или боевая повестка.

Кого могут мобилизовать в январе 2024 года

Призвать на военную службу с нового года могут:

  • пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта;
  • пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;
  • мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
  • снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;
  • лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВВК определит пригодными и у них нет проблем с законом.

 

Кого могут мобилизовать в январе 2024 года
Собрание бойцов территориальной обороны в Украине. Фото: Mykola Berdnyk/DW

Будут ли изменения в порядок мобилизации с 1 января

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 10378, которым предлагают закрепить новые правила мобилизации и военной службы.

В документе предложены следующие изменения:

  • предоставить право вручать повестки полиции;
  • предоставить местным гражданским органам самоуправления и военным администрациям некоторые права и обязанности по уведомлению и мобилизации;
  • изменить порядок мобилизации техники (автомобилей);
  • обязать всех мужчин зарегистрироваться в кабинете военнообязанного;
  • отменить ограниченную пригодность и провести переобследование всех в таком статусе;
  • заменить срочную военную службу обязательной базовой военной службой до 25 лет;
  • проводить призыв мужчин с 25 до 60 лет;
  • уточнить где и кто может вручать повестки;
  • ввести э-Повестку;
  • ограничивать права за уклонение от учета и мобилизации во время военного положения;
  • заставить мужчин уточнять данные после объявления мобилизации и каждого продления общей мобилизации;
  • отменить отсрочку для некоторых категорий мужчин;
  • отменить право на службу по месту жительства;
  • решить вопрос с демобилизацией и последующей службой военных срочной службы;
  • установить сроки службы во время военного положения;
  • установить условия для освобождения военных во время военного положения;
  • установить сроки прохождения обязательной базовой военной службы, заменяющей срочную;
  • установить условие прохождения базовой военной службы полиции, прокуратуры и других служб.

По последнему обновлению на сайте, законопроект в статусе "предоставлен для ознакомления", за него не было проведено голосование и он не вступил в силу, поэтому никакие изменения не наступят в январе 2024 года.

Законопроект предусматривает, что вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных положений в законах о мобилизации и воинской обязанности, вступающих в силу через восемь месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.

Когда Верховная Рада рассмотрит новые правила мобилизации и военной службы

По информации издания LB.ua, источники в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что народные депутаты планируют рассмотреть законопроект о новых правилах мобилизации и военной службы 10 января 2024 года.

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