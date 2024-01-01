Мобілізація в Україні — кого заберуть до лав ЗСУ вже у січні

Навчання ЗСУ в Херсонській області, лютий 2023 року. Фото: AFP, GENYA SAVILOV

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року, а це означає, що призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу триватиме й надалі.

Новини.LIVE розповідає, кого з січня 2024 року мобілізуватимуть до лав ЗСУ в першу чергу.

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Які повістки вручатимуть у січні 2024 року

У січні вручатимуть військовозобов'язаним повістки трьох видів:

для уточнення військово-облікових даних;

на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

мобілізаційне розпорядження або бойова повістка.

Кого можуть мобілізувати у січні 2024 року

Призвати на військову службу з нового року можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.

Збори бійців територіальної оборони в Україні. Фото: Mykola Berdnyk/DW

Чи будуть зміни до порядку мобілізації з 1 січня

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 10378, яким пропонують закріпити нові правила щодо мобілізації та військової служби.

У документі запропоновано наступні зміни:

надати право вручати повістки поліції;

надати місцевим цивільним органам самоврядування та військовим адміністраціям деякі права та обов’язки щодо оповіщення та мобілізації;

змінити порядок мобілізації техніки (автомобілів);

зобов’язати усіх чоловіків зареєструватися в кабінеті військовозобов'язаного;

відмінити обмежену придатність та провести переобстеження усіх в такому статусі;

замінити строкову військову службу обов’язковою базовою військовою службою до 25 років;

проводити призов чоловіків з 25 до 60 років;

уточнити де і хто може вручати повістки;

ввести є-Повістку;

обмежувати права за ухилення від обліку та мобілізації під час воєнного стану;

змусити чоловіків уточнювати дані після оголошення мобілізації та кожного продовження загальної мобілізації;

відмінити відстрочку для деяких категорій чоловіків;

відмінити право на службу за місцем проживання;

вирішити питання з демобілізацією та подальшою службою військових строкової служби;

встановити терміни служби під час воєнного стану;

встановити умови для звільнення для військових під час воєнного стану;

встановити строки проходження обов’язкової базової військової служби, яка замінить строкову;

встановити умову проходження базової військової служби для поліції, прокуратури та інших служб.

За останнім оновленням на сайті, законопроєкт у статусі "наданий для ознайомлення", за нього не було проведено голосування і він не набув чинності, тому жодні зміни не настануть у січні 2024 року.

Законопроєкт передбачає, що набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих положень у законах про мобілізацію та військовий обов’язок, які набирають чинності через вісім місяців із дня, наступного за днем його опублікування.

Коли Верховна Рада розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби

За інформацією видання LB.ua, джерела в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомили, що народні депутати планують розглянути законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби 10 січня 2024 року.

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