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Мобилизация в Украине — юрист объяснил нюансы бронирования сотрудников

16 января 2024 03:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мобилизация в Украине — юрист объяснил нюансы бронирования сотрудников
Украинские военные на фронте. Фото: Милитарный
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В последнее время в обществе активно обсуждается вопрос бронирования. В частности, Кабмин утвердил новый порядок бронирования сотрудников важных предприятий и учреждений.

Об этом пишет издание "Апостроф" .

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На сегодняшний день чиновники до сих пор не определились, какие именно предприятия имеют право бронировать своих сотрудников.

"Согласно документу, забронировать до 50% своих военнообязанных работников на срок до шести месяцев смогут предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики или обеспечивают потребности армии или выполняют мобилизационные задачи", — говорится в сообщении.

Юрист Александр Камшин говорит, что бронировать своих сотрудников должна агрофирма, обрабатывающая угодья площадью не менее 500 гектаров. В то же время, некоторые из водителей утверждают, что даже в случае наличия такого критерия получить бронь очень трудно.

Также издание пишет, что возможность бронировать сотрудников получили 15 украинских системных банков.

"Для чего бронирование для сотрудников банков, где более 80% персонала — женщины, непонятно", — говорит бывший казначей банка "Надра" Андрей Кийко.

Напомним, в Офисе президента Украины отказались от идеи бронировать мужчин от мобилизации, имеющих высокую заработную плату. Ранее такое право хотели предоставлять военнообязанным, уплачивающим в бюджет не менее 6000 грн налогов.

мобилизация
повестки
бронирование
ТЦК и СП

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