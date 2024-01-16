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Мобілізація в Україні — юрист пояснив нюанси бронювання співробітників

16 січня 2024 03:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Мобілізація в Україні — юрист пояснив нюанси бронювання співробітників
Українські військові на фронті. Фото: Мілітарний
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Останнім часом в суспільстві активно обговорюють питання бронювання. Зокрема, Кабмін у січні затвердив новий порядок бронювання співробітників важливих підприємств та установ.

Про це пише видання "Апостроф".

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На сьогодні урядовці досі не визначилися, які саме підприємства мають право бронювати своїх співробітників.

"Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки, або забезпечують потреби армії, чи виконують мобілізаційні завдання", — вказано у повідомленні.

Юрист Олександр Камшин каже, що бронювати своїх співробітників має агрофірма, яка обробляє угіддя площею не менше 500 гектарів. Водночас деякі з водіїв стверджують, що навіть у разі наявності такого критерію отримати бронь дуже важко.

Також видання пише, що можливість бронювати співробітників отримали 15 українських системних банків.

"Для чого бронювання для співробітників банків, де понад 80% персоналу – жінки, не зрозуміло", – каже колишній казначей банку "Надра" Андрій Кійко.

Нагадаємо, в Офісі президента України відмовилися від ідеї бронювати чоловіків від мобілізації, які мають високу заробітну плату. Раніше таке право хотіли надавати військовозобов'язаним, які сплачують до бюджету не менше 6 000 грн податків. 

мобілізація
повістки
бронювання
ТЦК та СП

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