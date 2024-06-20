Могут ли освобожденных из плена мобилизовать повторно

Мобилизированные украинцы. Фото: "КонтентМедіа"

Украинских военнослужащих, побывавших в российском плену, согласно новому закону можно мобилизовать повторно только по их собственному согласию. Такие изменения в законодательстве направлены на то, чтобы военные могли восстановиться и адаптироваться к гражданской жизни.

Об этом рассказал юрист Украинского ветеранского фонда Зивер Исрафилзаде.

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В украинском законодательстве в 2024 году произошло несколько важных изменений в процессе мобилизации.

Одно из этих изменений касается тех военнослужащих, которые во время участия в российско-украинской войне побывали в плену.

Можно ли их мобилизовать повторно

Такие военные, согласно новому закону о мобилизации, могут быть повторно призваны в состав ВСУ только добровольно, то есть с их собственного согласия.

"Это означает, что военнослужащие, освобожденные из плена, имеют право решать самостоятельно, хотят ли они вернуться в военную службу. Такой подход учитывает психологические и физические последствия, с которыми сталкиваются пережившие плен, предоставляя им возможность восстановиться и адаптироваться к гражданской жизни", — подчеркнул Зивер Исрафилзаде.

Напомним, за предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну военную женщину из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.

Также 31 мая из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.