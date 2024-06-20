Чи можуть звільнених з полону мобілізувати повторно

Мобілізовані українці. Фото: "КонтентМедіа"

Українських військовослужбовців, які побували у російському полоні, згідно із новим законом можна мобілізувати повторно лише за їхньою власною згодою. Такі зміни у законодавстві спрямовані на те, щоб військові мали можливість відновитися та адаптуватися до цивільного життя.

Про це розповів юрист Українського ветеранського фонду Зівер Ісрафілзаде.

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В українському законодавстві в 2024 році відбулося кілька важливих змін у процесі мобілізації.

Одна із цих змін стосується тих військовослужбовців, які під час участі в російсько-українській війні побували у полоні.

Чи можна їх мобілізувати повторно

Такі військові, згідно із новим законом про мобілізацію, можуть бути повторно призвані до складу ЗСУ тільки добровільно — тобто з їхньої власної згоди.

"Це означає, що військовослужбовці, звільнені з полону, мають право вирішувати самостійно, чи хочуть вони повернутися до військової служби. Такий підхід враховує психологічні та фізичні наслідки, з якими стикаються ті, хто пережив полон, надаючи їм можливість відновитися та адаптуватися до цивільного життя", — підкреслив Зівер Ісрафілзаде.

Нагадаємо, за попередній рік із російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військову з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.

Також 31 травня з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них — воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.