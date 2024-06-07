Мобилизация мужа, жена которого является военной

Мобилизация мужа военнослужащей — что говорят юристы
Мужчина, жена которого проходит военную службу, может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, но только в том случае, когда у таких супругов есть дети. В таком случае мужчина должен предоставить все необходимые документы для рассмотрения комиссии при ТЦК.
Об этом рассказала юрист Галина Токмач.
Могут ли мобилизовать мужчину военного
По словам Галины Точмак, муж, жена которого является военнослужащей ВСУ, может получить отсрочку от мобилизации — но только при одном условии.
Это возможно только в ситуации, когда у супругов есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок.
Как получить отсрочку в такой ситуации
Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации в такой ситуации, мужчина должен предоставить соответствующие документы лично председателю комиссии при территориальном центре комплектования.
"В частности, нужно подать заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке", — подчеркнул юрист.
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