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Мобилизация мужа военнослужащей — что говорят юристы

7 июня 2024 17:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация мужа, жена которого является военной
Украинские женщины-военные. Фото: president.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Мужчина, жена которого проходит военную службу, может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, но только в том случае, когда у таких супругов есть дети. В таком случае мужчина должен предоставить все необходимые документы для рассмотрения комиссии при ТЦК.

Об этом рассказала юрист Галина Токмач.

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По словам Галины Точмак, муж, жена которого является военнослужащей ВСУ, может получить отсрочку от мобилизации — но только при одном условии.

Это возможно только в ситуации, когда у супругов есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок.

Как получить отсрочку в такой ситуации

Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации в такой ситуации, мужчина должен предоставить соответствующие документы лично председателю комиссии при территориальном центре комплектования.

"В частности, нужно подать заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке", — подчеркнул юрист.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве на отсрочку.

Кроме того, наше издание писало, сколько действует отсрочка для отца ребенка с инвалидностью.

Также Новини.LIVE информировали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

женщины
мобилизация
война в Украине
ВСУ
женщины на войне

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