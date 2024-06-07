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Мобілізація чоловіка військовослужбовиці — що говорять юристи

7 червня 2024 17:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація чоловіка, дружина якого є військовою
Українські жінки-військові. Фото: president.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Чоловік, дружина якого проходить військову службу, може розраховувати на відстрочку від мобілізації, але лише у тому випадку, коли у такого подружжя є діти. У такому випадку чоловік має надати усі необхідні документи на розгляд комісії при ТЦК.

Про це розповіла юристка Галина Токмач.

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За словами Галини Точмак, чоловік, дружина якого є військовослужбовицею ЗСУ, може отримати відстрочку від мобілізації — але лише за однієї умови.

Це можливо лише у ситуації, коли у подружжя є хоча б одна неповнолітня дитина.

Як отримати відстрочку у такій ситуації

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації у такій ситуації, чоловік має надати відповідні документи особисто голові комісії при територіальному центрі комплектування.

"Зокрема, потрібно подати заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку", — наголосила юристка.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.

Крім того, наше видання писало, скільки діє відстрочка для батька дитини з інвалідністю.

Також Новини.LIVE інформували, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку

жінки
мобілізація
війна в Україні
ЗСУ
жінки на війні

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