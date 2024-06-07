Мобілізація чоловіка, дружина якого є військовою

Українські жінки-військові. Фото: president.gov.ua

Чоловік, дружина якого проходить військову службу, може розраховувати на відстрочку від мобілізації, але лише у тому випадку, коли у такого подружжя є діти. У такому випадку чоловік має надати усі необхідні документи на розгляд комісії при ТЦК.

Про це розповіла юристка Галина Токмач.

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За словами Галини Точмак, чоловік, дружина якого є військовослужбовицею ЗСУ, може отримати відстрочку від мобілізації — але лише за однієї умови.

Це можливо лише у ситуації, коли у подружжя є хоча б одна неповнолітня дитина.

Як отримати відстрочку у такій ситуації

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації у такій ситуації, чоловік має надати відповідні документи особисто голові комісії при територіальному центрі комплектування.

"Зокрема, потрібно подати заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку", — наголосила юристка.

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