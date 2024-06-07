Мобілізація чоловіка, дружина якого є військовою

Мобілізація чоловіка військовослужбовиці — що говорять юристи
Чоловік, дружина якого проходить військову службу, може розраховувати на відстрочку від мобілізації, але лише у тому випадку, коли у такого подружжя є діти. У такому випадку чоловік має надати усі необхідні документи на розгляд комісії при ТЦК.
Про це розповіла юристка Галина Токмач.
Чи можуть мобілізувати чоловіка військової
За словами Галини Точмак, чоловік, дружина якого є військовослужбовицею ЗСУ, може отримати відстрочку від мобілізації — але лише за однієї умови.
Це можливо лише у ситуації, коли у подружжя є хоча б одна неповнолітня дитина.
Як отримати відстрочку у такій ситуації
Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації у такій ситуації, чоловік має надати відповідні документи особисто голові комісії при територіальному центрі комплектування.
"Зокрема, потрібно подати заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку", — наголосила юристка.
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