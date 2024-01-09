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Мобилизация или оккупация — Дикий рассказал, от чего зависит будущее Украины

9 января 2024 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация или оккупация — Дикий рассказал, от чего зависит будущее Украины
Экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий. Фото: Новинарня
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий заявил, что без масштабной мобилизации Украине грозит оккупация. По его словам, проблема призыва начала обостряться еще с сентября 2022 года.

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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Дикий о необходимости большой мобилизации

"Украина должна мобилизовать столько людей, сколько нужно для нашей победы в войне. Будет ли это справедливо или нет, это второстепенный вопрос. У нас стоит очень простой выбор — между мобилизацией и оккупацией. Поэтому от того, проведем ли мы эту мобилизацию зависит, будет ли Украина в дальнейшем", — отметил Дикий.

Он считает, что Украина нуждается в масштабной по размеру мобилизации еще с сентября 2022 года.

"Ни в одной стране мира никогда не было достаточно добровольцев, чтобы выиграть войну против большой мобилизованной армии. С того момента, как в сентябре 2022 г. Путин начал проведение мобилизации, нам тоже нужна большая мобилизация. Мы год от этого уклонялись", — добавил Дикий. 

Напомним, что Дикий оценил, насколько можно мобилизовать украинцев за границей. Он добавил, что это сыграет на руку вражеской пропаганде.

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