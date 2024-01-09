Мобілізація чи окупація — Дикий розповів, від чого залежить майбутнє України
Екскомандир взводу батальйону "Айдар" та військовий експерт Євген Дикий заявив, що без масштабної мобілізації Україні загрожує окупація. За його словами, проблема призову почала загострюватися ще з вересня 2022 року.
Про це Євген Дикий розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Дикий про потребу великої мобілізації
"Україна повинна мобілізувати стільки людей, скільки потрібно для нашої перемоги у війні. Чи буде це справедливо, чи ні, це другорядне питання. У нас стоїть дуже простий вибір — між мобілізацією та окупацією. Тому від того, чи проведемо ми цю мобілізацію залежить, чи існуватиме Україна надалі", — зазначив Дикий.
Він вважає, що Україна потребує масштабної за розміром мобілізації ще з вересня 2022 року.
"У жодній країні світу ніколи не було достатньо добровольців, щоб виграти війну проти великої мобілізованої армії. З того моменту, як у вересні 2022 р. Путін розпочав проведення мобілізації, нам теж потрібна велика мобілізація. Ми рік від цього ухилялися", — додав Дикий.
Нагадаємо, що Дикий оцінив, наскільки можливо мобілізувати українців за кордоном. Він додав, що це зіграє на руку ворожій пропаганді
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