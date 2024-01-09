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Мобілізація чи окупація — Дикий розповів, від чого залежить майбутнє України

9 січня 2024 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація чи окупація — Дикий розповів, від чого залежить майбутнє України
Екскомандир взводу батальйону "Айдар" та військовий експерт Євген Дикий. Фото: Новинарня
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Екскомандир взводу батальйону "Айдар" та військовий експерт Євген Дикий заявив, що без масштабної мобілізації Україні загрожує окупація. За його словами, проблема призову почала загострюватися ще з вересня 2022 року.

Про це Євген Дикий розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Дикий про потребу великої мобілізації

"Україна повинна мобілізувати стільки людей, скільки потрібно для нашої перемоги у війні. Чи буде це справедливо, чи ні, це другорядне питання. У нас стоїть дуже простий вибір — між мобілізацією та окупацією. Тому від того, чи проведемо ми цю мобілізацію залежить, чи існуватиме Україна надалі", — зазначив Дикий.

Він вважає, що Україна потребує масштабної за розміром мобілізації ще з вересня 2022 року.

"У жодній країні світу ніколи не було достатньо добровольців, щоб виграти війну проти великої мобілізованої армії. З того моменту, як у вересні 2022 р. Путін розпочав проведення мобілізації, нам теж потрібна велика мобілізація. Ми рік від цього ухилялися", — додав Дикий.

Нагадаємо, що Дикий оцінив, наскільки можливо мобілізувати українців за кордоном. Він додав, що це зіграє на руку ворожій пропаганді

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