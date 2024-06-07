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Мобилизация автомобилей — кого от этой обязанности хочет освободить Рада

7 июня 2024 11:58
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У кого перестанут мобилизовать автомобили, список категорий
Автомобили для ВСУ. Фото: Львовская ОВА
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Народные депутаты предлагают ограничить процесс мобилизации автомобилей на нужды ВСУ. В новом законопроекте выписана норма, запрещающая забирать авто у военнослужащих и членов их семей, а также у членов семей погибших воинов.

Законопроект с соответствующей нормой зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

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Согласно нормам действующего законодательства, сотрудники ТЦК, СБУ и Службы внешней разведки во время войны имеют право изымать на нужды сил обороны Украины транспортные средства.

Впрочем, забрать автомобиль могут не у всех. Законом защищены те, у кого есть только один автомобиль, или те, для кого автомобиль является источником основного дохода.

Также невозможно забрать на нужды ВСУ автомобили у людей с инвалидностью I или II группы, а также у родителей ребенка с такой инвалидностью.

Предлагающий новый законопроект

На сайте Верховной Рады зарегистрирован закон, который может расширить список категорий, в которых будет запрещено мобилизовать автомобили.

Речь идет о:

  • военнослужащих и их несовершеннолетних детей;
  • жене или муже военнослужащего;
  • членах семей погибших (умерших) защитников и защитниц.

Ранее мы сообщали, как доказать, что ваше транспортное средство — единственный источник дохода.

Напомним, мы писали, заберут ли у крестьян грузовики на нужды ВСУ по новому закону.

Также мы информировали, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права.

Верховная Рада
мобилизация
война в Украине
ВСУ
автомобиль

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