У кого перестанут мобилизовать автомобили, список категорий

Автомобили для ВСУ. Фото: Львовская ОВА

Народные депутаты предлагают ограничить процесс мобилизации автомобилей на нужды ВСУ. В новом законопроекте выписана норма, запрещающая забирать авто у военнослужащих и членов их семей, а также у членов семей погибших воинов.

Законопроект с соответствующей нормой зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

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Мобилизация автомобилей возможна, но не у всех

Согласно нормам действующего законодательства, сотрудники ТЦК, СБУ и Службы внешней разведки во время войны имеют право изымать на нужды сил обороны Украины транспортные средства.

Впрочем, забрать автомобиль могут не у всех. Законом защищены те, у кого есть только один автомобиль, или те, для кого автомобиль является источником основного дохода.

Также невозможно забрать на нужды ВСУ автомобили у людей с инвалидностью I или II группы, а также у родителей ребенка с такой инвалидностью.

Предлагающий новый законопроект

На сайте Верховной Рады зарегистрирован закон, который может расширить список категорий, в которых будет запрещено мобилизовать автомобили.

Речь идет о:

военнослужащих и их несовершеннолетних детей;

жене или муже военнослужащего;

членах семей погибших (умерших) защитников и защитниц.

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