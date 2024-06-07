У кого перестанут мобилизовать автомобили, список категорий

Мобилизация автомобилей — кого от этой обязанности хочет освободить Рада
Народные депутаты предлагают ограничить процесс мобилизации автомобилей на нужды ВСУ. В новом законопроекте выписана норма, запрещающая забирать авто у военнослужащих и членов их семей, а также у членов семей погибших воинов.
Законопроект с соответствующей нормой зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.
Мобилизация автомобилей возможна, но не у всех
Согласно нормам действующего законодательства, сотрудники ТЦК, СБУ и Службы внешней разведки во время войны имеют право изымать на нужды сил обороны Украины транспортные средства.
Впрочем, забрать автомобиль могут не у всех. Законом защищены те, у кого есть только один автомобиль, или те, для кого автомобиль является источником основного дохода.
Также невозможно забрать на нужды ВСУ автомобили у людей с инвалидностью I или II группы, а также у родителей ребенка с такой инвалидностью.
Предлагающий новый законопроект
На сайте Верховной Рады зарегистрирован закон, который может расширить список категорий, в которых будет запрещено мобилизовать автомобили.
Речь идет о:
- военнослужащих и их несовершеннолетних детей;
- жене или муже военнослужащего;
- членах семей погибших (умерших) защитников и защитниц.
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