У кого перестануть мобілізувати автомобілі, список категорій

Автомобілі для ЗСУ. Фото: Львівська ОВА

Народні депутати пропонують обмежити процес мобілізації автомобілів на потреби ЗСУ. У новому законопроєкті виписана норма, яка забороняє забирати автівки у військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також у членів сімей загиблих воїнів.

Законопроєкт із відповідною нормою зареєстрований на сайті Верховної Ради України.

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Згідно із нормами чинного законодавства, співробітники ТЦК, СБУ та Служби зовнішньої розвідки під час війни мають право вилучати на потреби Сил оборони України транспортні засоби.

Втім, забрати автомобіль можуть не у всіх. Законом захищені ті, у кого є лише один автомобіль, чи ті, для кого автівка є джерелом основного доходу.

Також неможливо забрати на потреби ЗСУ автомобілі у людей з інвалідністю I або II групи, а також у батьків дитини з такою інвалідністю.

Що пропонує новий законопроєкт

На сайті Верховної Ради зареєстрований законопроєкт, який може розширити список категорій, у яких буде заборонено мобілізувати автомобілі.

Йдеться про:

військовослужбовців та їхніх неповнолітніх дітей;

дружину або чоловіка військовослужбовця;

членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць.

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