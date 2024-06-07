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Мобілізація автомобілів — кого від цього обов’язку хоче звільнити Рада

7 червня 2024 11:58
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У кого перестануть мобілізувати автомобілі, список категорій
Автомобілі для ЗСУ. Фото: Львівська ОВА
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Народні депутати пропонують обмежити процес мобілізації автомобілів на потреби ЗСУ. У новому законопроєкті виписана норма, яка забороняє забирати автівки у військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також у членів сімей загиблих воїнів.

Законопроєкт із відповідною нормою зареєстрований на сайті Верховної Ради України.

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Мобілізація автомобілів можлива, але не у всіх

Згідно із нормами чинного законодавства, співробітники ТЦК, СБУ та Служби зовнішньої розвідки під час війни мають право вилучати на потреби Сил оборони України транспортні засоби.

Втім, забрати автомобіль можуть не у всіх. Законом захищені ті, у кого є лише один автомобіль, чи ті, для кого автівка є джерелом основного доходу.

Також неможливо забрати на потреби ЗСУ автомобілі у людей з інвалідністю I або II групи, а також у батьків дитини з такою інвалідністю.

Що пропонує новий законопроєкт

На сайті Верховної Ради зареєстрований законопроєкт, який може розширити список категорій, у яких буде заборонено мобілізувати автомобілі.

Йдеться про:

  • військовослужбовців та їхніх неповнолітніх дітей;
  • дружину або чоловіка військовослужбовця;
  • членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць.

Раніше ми повідомляли, як довести, що ваш транспортний засіб — єдине джерело доходу. 

Нагадаємо, ми писали, чи заберуть у селян вантажівки на потреби ЗСУ за новим законом.

Також ми інформували, за яких обставин в ухилянтів можуть відбирати водійські права.

Верховна Рада
мобілізація
війна в Україні
ЗСУ
автомобіль

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