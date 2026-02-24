Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Проблема есть — что говорит Зеленский о скандалах с ТЦК

Проблема есть — что говорит Зеленский о скандалах с ТЦК

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 12:39
Зеленский высказался о скандалах с ТЦК — заявление президента
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Украине участились скандалы с работниками территориальных центров комплектования, и проблема действительно существует. Однако по этому поводу также много дезинформации со стороны России. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD.

Реклама
Читайте также:

Что говорит Зеленский о проблемах с ТЦК

По словам президента, проблема с ТЦК в Украине действительно есть, но также есть много дезинформации по этому поводу. По его словам, россияне сделали все, чтобы сделать это слово максимально токсичным.

"Минобороны уже получило поручение найти технологические подходы, сделать военные учения более базовым и эффективным, поддерживать солдат и использовать технологии там, где это возможно", — сказал Владимир Зеленский.

Скандалы с ТЦК в Украине

Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине увеличилось количество случаев насилия во время мобилизации. По его словам, общество ожидает от власти реальных изменений и прекращения силовых практик.

К примеру, недавно футболист Даниил Колесник избил сотрудника ТЦК и устроил конфликт с полицией. Он объяснил это тем, что пытался помешать доставке в здание ТЦК отца троих детей.

В то же время Федор Вениславский заявил, что конфликты с участием ТЦК минимизируют. Это главная задача, которую Зеленский поставил перед Минобороны.

Владимир Зеленский скандал мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации