В Украине участились скандалы с работниками территориальных центров комплектования, и проблема действительно существует. Однако по этому поводу также много дезинформации со стороны России.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD.

Что говорит Зеленский о проблемах с ТЦК

По словам президента, проблема с ТЦК в Украине действительно есть, но также есть много дезинформации по этому поводу. По его словам, россияне сделали все, чтобы сделать это слово максимально токсичным.

"Минобороны уже получило поручение найти технологические подходы, сделать военные учения более базовым и эффективным, поддерживать солдат и использовать технологии там, где это возможно", — сказал Владимир Зеленский.

Скандалы с ТЦК в Украине

Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине увеличилось количество случаев насилия во время мобилизации. По его словам, общество ожидает от власти реальных изменений и прекращения силовых практик.

К примеру, недавно футболист Даниил Колесник избил сотрудника ТЦК и устроил конфликт с полицией. Он объяснил это тем, что пытался помешать доставке в здание ТЦК отца троих детей.

В то же время Федор Вениславский заявил, что конфликты с участием ТЦК минимизируют. Это главная задача, которую Зеленский поставил перед Минобороны.