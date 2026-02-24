Скандали з ТЦК — Зеленський висловився про проблему

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є проблема з проведенням мобілізації працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Однак з цього приводу є багато дезінформації зі сторони Росії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу ARD.

Читайте також:

Що каже Зеленський про проблеми з ТЦК

За словами президента, проблема з ТЦК в Україні дійсно є, але також є багато дезінформації з цього приводу. За його словами, росіяни зробили все, щоб зробити це слово максимально токсичним.

"Міноборони вже отримало доручення знайти технологічні підходи, зробити військові навчання більш базовим і ефективним, підтримувати солдатів та використовувати технології там, де це можливо", — сказав Володимир Зеленський.

Скандали з ТЦК в Україні

Данило Гетманцев розповів, що в Україні побільшало випадків насильства під час мобілізації. За його словами, суспільство очікує від влади реальних змін і припинення силових практик.

До прикладу, нещодавно футболіст Данило Колесник побив співробітника ТЦК та влаштував конфлікт із поліцією. Він пояснив це тим, що намагався завадити доправленню до будівлі ТЦК батька трьох дітей.

Водночас Федір Веніславський заявив, що конфлікти за участю ТЦК мінімізують. Це головне завдання, яке Зеленський поставив перед Міноборони.