Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными — детали

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 16:39
Обмен пленными 24 августа - сколько воинов удалось вернуть из российской неволи
Обмен пленными. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В День Независимости, 24 августа, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой из российской неволи удалось вернуть защитников.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Читайте также:
пост Зеленський
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Обмен пленными 24 августа

"Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года", — отметил президент.

Глава государства подтвердил возвращение домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го.

Обмін військовополоненими 24 серпня
Обмен военнопленными 24 августа. Фото: Новости.LIVE
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 24 серпня
Фото защитников, попавших в российский плен. Фото: Новости.LIVE

"Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались", — добавил Зеленский.

полон
Встреча пленных. Фото: Координационный штаб
повернення з полону
Украинцам, которые вернулись из плена, вручают флаг. Фото: Координационный штаб

Напомним, в Одессе 24 августа люди вышли на акцию в поддержку военнопленных. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

А 17 августа такая же акция состоялась во Львове. Люди напомнили об украинцах, которые до сих пор не вернулись из российской неволи.

Автор:
Виктория Козырь
