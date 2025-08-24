Відео
Між Росією та Україною відбувся обмін полоненими — деталі

Між Росією та Україною відбувся обмін полоненими — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 16:39
Обмін полоненими 24 серпня — скільки воїнів вдалося повернути з російської неволі
Термінова новина

У День Незалежності, 24 серпня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому з російської неволі вдалося повернути захисників.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Читайте також:
пост Зеленський
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Обмін полоненими 24 серпня

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", — зазначив президент.

Глава держави підтвердив повернення додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. 

Обмін військовополоненими 24 серпня
Обмін військовополоненими 24 серпня. Фото: Новини.LIVE
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 24 серпня
Фото захисників, які потрапили в російський полон. Фото: Новини.LIVE

"Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають.  Дякуємо ОАЕ за допомогу.  Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", — додав Зеленський.

Новина доповнюється...

Нагадаємо, в Одесі 24 серпня люди вийшли на акцію в підтримку військовополонених. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

А 17 серпня така ж акція відбулася у Львові. Люди нагадали про українців, які досі не повернулися з російської неволі.

Україна полонені Росія обмін полоненими обмін День Незалежності 2025
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
