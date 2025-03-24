РФ и Украина близки к тому, чтобы прекратить огонь, заявляет советник Трампа Майк Волц

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц. Фото: Reuters

Советник президента США Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц положительно оценил переговоры США с украинской и российской сторонами в Саудовской Аравии. Он отметил, что стороны приблизились к мирному соглашению больше, чем когда-либо прежде.

Об этом Майк Волц заявил в интервью CBS News.

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Советник по национальной безопасности Майк Уолц с обновлением мирных переговоров Россия/Украина.



"Сейчас у нас есть технические команды фактически с украинцами и россиянами в одном и том же объекте, проводящие бесконтактные переговоры".



Вот что происходит, когда страной управляют настоящие лидеры. Помните... pic.twitter.com/KGnJ3WZCQf - DeVory Darkins (@devorydarkins) 23 марта 2025 года

По его словам, инициативу начал президент Дональд Трамп, который провел разговоры с президентами Украины и России. Сейчас технические группы, состоящие из представителей обеих сторон, проводят непрямые переговоры.

На встрече 24 марта в Саудовской Аравии планируется обсудить вопрос прекращения огня в Черном море, чтобы обеспечить безопасный экспорт зерна и восстановление торговли. После этого стороны сосредоточатся на определении линии фронта, статусе территорий и достижении устойчивого мира.

"На этой неделе теперь мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю в Черном море", — отметил Волц.

Напомним, 23 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между украинской и американской делегациями. По словам министра обороны Рустема Умерова, разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.

Следует отметить, что переговоры между Украиной и США состоялись накануне встречи американских представителей с российской стороной, которая запланирована на понедельник, 24 марта. Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф отметил, что речь пойдет о договоренностях, которые были достигнуты во время разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.