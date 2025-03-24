РФ та Україна близькі до того, щоб припинити вогонь, заявляє радник Трампа Майк Волц

Радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц. Фото: Reuters

Радник президента США Трампа з питань національної безпеки Майк Волц позитивно оцінив переговори США з українською та російською сторонами в Саудівській Аравії. Він зазначив, що сторони наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли раніше.

Про це Майк Волц заявив в інтерв'ю CBS News.

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National Security Advisor Mike Waltz with an update Russia/Ukraine peace talks.



"Now we have technical teams actually with Ukrainians and Russians in the same facility conducting proximity talks."



This is what happens when you have real leaders running the country. Remember… pic.twitter.com/KGnJ3WZCQf — DeVory Darkins (@devorydarkins) March 23, 2025

За його словами, ініціативу розпочав президент Дональд Трамп, який провів розмови з президентами України та Росії. Наразі технічні групи, що складаються з представників обох сторін, проводять непрямі переговори.

На зустрічі 24 березня в Саудівській Аравії планується обговорити питання припинення вогню в Чорному морі, аби забезпечити безпечний експорт зерна та відновлення торгівлі. Після цього сторони зосередяться на визначенні лінії фронту, статусі територій та досягненні сталого миру.

"На цьому тижні тепер ми будемо говорити про припинення вогню на Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зернове паливо і знову розпочати торгівлю в Чорному морі", — зазначив Волц.

Нагадаємо, 23 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилися переговори між українською та американською делегаціями. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.

Слід зазначити, що переговори між Україною та США відбулися напередодні зустрічі американських представників із російською стороною, яка запланована на понеділок, 24 березня. Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф зазначив, що йтиметься про домовленості, які були досягнуті під час розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.