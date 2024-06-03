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Минобразования будет жестко отбирать мужчин в аспирантуру из-за попыток избежать мобилизации

3 июня 2024 18:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Из-за мобилизации в Украине возросло количество мужчин, поступающих в аспирантуру
Во время экзамена на поступление в аспирантуру. Фото: pdatu.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине резко увеличилось количество желающих поступить в аспирантуру — со 100-120 до 200 тысяч. Большое количество этих желающих — мужчины постарше, которые, вероятно, пытаются таким образом избежать мобилизации в ряды ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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В 2024 году в Украине значительно возросло количество желающих поступить в аспирантуру.

"В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин постарше, которые, очевидно, имеют свои причины зарегистрироваться и желать поступить в образовательные программы", — подчеркнул Винницкий.

По словам замминистра, обычно количество поступающих в аспирантуру не превышает 100-120 тысяч человек.

Контроль за мужчинами будет жестким

Винницкий подчеркнул — в Минобразования понимают, что по меньшей мере для части мужчин мобилизационного возраста поступление в аспирантуру является попыткой избежать мобилизации в ряды ВСУ.

Поэтому, отметил замминистра образования, экзамен при поступлении в аспирантуру будет серьезным.

"Образование не должно быть средством избегания конституционного долга, поэтому будет достаточно жесткая система отбора", — заверил Михаил Винницкий.

Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.

Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.

Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

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