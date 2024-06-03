Из-за мобилизации в Украине возросло количество мужчин, поступающих в аспирантуру

Минобразования будет жестко отбирать мужчин в аспирантуру из-за попыток избежать мобилизации
В Украине резко увеличилось количество желающих поступить в аспирантуру — со 100-120 до 200 тысяч. Большое количество этих желающих — мужчины постарше, которые, вероятно, пытаются таким образом избежать мобилизации в ряды ВСУ.
Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
Популярность аспирантуры в Украине резко возросла
В 2024 году в Украине значительно возросло количество желающих поступить в аспирантуру.
"В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин постарше, которые, очевидно, имеют свои причины зарегистрироваться и желать поступить в образовательные программы", — подчеркнул Винницкий.
По словам замминистра, обычно количество поступающих в аспирантуру не превышает 100-120 тысяч человек.
Контроль за мужчинами будет жестким
Винницкий подчеркнул — в Минобразования понимают, что по меньшей мере для части мужчин мобилизационного возраста поступление в аспирантуру является попыткой избежать мобилизации в ряды ВСУ.
Поэтому, отметил замминистра образования, экзамен при поступлении в аспирантуру будет серьезным.
"Образование не должно быть средством избегания конституционного долга, поэтому будет достаточно жесткая система отбора", — заверил Михаил Винницкий.
Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.
Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.
Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.
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